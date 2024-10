In corso lo sciopero dei mezzi pubblici, rischio disagi

E' in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato autonomi Orsa in tutta Italia e, a livello locale, anche da alcune sigle confederali. Rischio disagi in tutte le città anche se lo sciopero di 24 ore prevede le fasce di garanzia stabilite dalla legge: dall'inizio diurno e fino alle 8.30 e poi dalle 17 fino alle 20.30.

Dalla protesta è esclusa Milano, dopo la precettazione per motivi di ordine pubblico, per la partita Inter Torino e per la manifestazione pro Palestina.



