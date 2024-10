Prometeon punta ai 2 miliardi di ricavi entro il 2030

Prometeon Tyre Group, società che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e Otr, ha registrato ricavi superiori agli 1,3 miliardi nel 2023, confermando la propria solidità con il Gruppo che ha l'obiettivo di avvicinarsi ai 2 miliardi di euro entro il 2030 e consolidare la posizione finanziaria dell'azienda in un mercato altamente competitivo.

Il prossimo piano industriale dell'azienda, che verrà definito entro la fine di quest'anno, ha due obiettivi principali: il proseguimento del percorso di rebranding e il ribilanciamento della presenza geografica del Gruppo, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista industriale.

Proprio guardando al rebranding, Prometeon ha presentato oggi i suoi primi pneumatici della Serie 02 a marchio Prometeon.

"Il lancio della Serie 02 a marchio Prometeon segna l'inizio di una nuova fase nella storia della nostra azienda, e questo evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di lancio del nostro brand" ha dichiarato Roberto Righi, ceo di Prometeon, durante l'evento presentazione avvenuto a Istanbul.

Ma Prometeon è impegnata a produrre anche pneumatici più sostenibili, con una particolare attenzione all'utilizzo di materiali riciclati, all'aumento delle prestazioni, alla riduzione delle emissioni, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico. "Abbiamo investito 25 milioni in ricerca e sviluppo dal 2019 a oggi e abbiamo in programma un altro investimento di 20 milioni per migliorare la qualità tecnologica dei nostri pneumatici" ha dichiarato Alexandre Bregantim, chief technical officer di Prometeon.



