Pichetto, dal G20 Energia strada comune per i produttori

"La proposta di Dichiarazione" del G20 Energia di Iguaçu in Brasile "traccia una strada comune per i principali produttori di energia, in linea con gli obiettivi di Parigi e della COP28. La Dichiarazione conferma il ruolo strategico delle tecnologie sostenibili e innovative". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo al vertice in Brasile.

"Ritengo di fondamentale importanza l'impegno di lavorare assieme per accelerare lo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell'energia - ha proseguito Pichetto -, così da contribuire all'obiettivo globale di triplicare la capacità rinnovabile e promuovere la sicurezza energetica. Sono lieto di sottolineare che tale impegno è in linea con quello adottato nella Carta di Venaria".

"I 'Principi sulle transizioni giuste ed inclusive' sono un importante punto di riferimento che l'Italia ha già deciso di perseguire - ha detto ancora il ministro -. L'Italia intende contribuire alla definizione della Coalizione Globale per la Pianificazione Energetica, promossa dalla Presidenza brasiliana, vista l'importanza di lavorare fianco a fianco per garantire l'accesso a sistemi energetici sicuri, accessibili, competitivi e sostenibili, in particolare per i Paesi più vulnerabili, verso un futuro a emissioni nette zero entro il 2050".

"Il raggiungimento del consenso sulla Dichiarazione - ha aggiunto Pichetto - rappresenta dunque un importante risultato, dopo l'ultimo consenso ottenuto nella Ministeriale G20 di Napoli nel 2021. Concludo ringraziando la Presidenza brasiliana e i membri G20 per aver raggiunto insieme questi importanti risultati".



