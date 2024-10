Stellantis peggiora in Borsa e cede oltre il 4%

Stellantis peggiora in Borsa, dopo un avvio già in netto calo all'indomani dei dati in flessione sulla produzione nei primi nove mesi. A Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 11,89 euro.

Ieri i dati sulla produzione indicati da un report della Fim indicavano dopo tre anni di crescita un calo a 387.600 auto e furgoni commerciali prodotti. Il segretario generale del sindacato Ferdinando Uliano ha sollecitato "nuovi ammortizzatori sociali perché in molti stabilimenti di Stellantis e dell'indotto sono in esaurimento. Il rischio di licenziamento - avverte - potrebbe investire circa 25 mila lavoratori". Per la prima volta tutti gli stabilimenti sono in negativo e perdono sia le auto (-40,7%) sia i veicoli commerciali.(-10,2%). La Fim prevede per il 2024 una produzione di auto sotto le 300mila unità e complessiva di 500mila unità, un terzo in meno del 2023 (751 mila).



