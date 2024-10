Mef, fuorviante parlare di aumento accise dei carburanti

"Del tutto fuorviante la notizia secondo la quale il governo intende aumentare le accise sui carburanti". Lo afferma il Mef, spiegando che "il governo è tenuto ad adottare misure volte a ridurre i sussidi ambientali dannosi (Sad)" e "in questo contesto, rientrano anche le minori accise che gravano sul gasolio rispetto a quelle sulla benzina, e pertanto è allo studio un meccanismo di allineamento tra i livelli delle rispettive accise". "In ogni caso, l'intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell'innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due".



