Assistal, serve disciplina transitoria per rinnovabili

Introdurre "una disciplina transitoria" in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che permetta di "concludere gli iter autorizzativi già in corso, che potrebbero essere rallentati da un'applicazione immediata della nuova disciplina": è la proposta avanzata dai rappresentanti di Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica E.S.Co e facility management, nel corso dell'audizione di questa mattina nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia. Da parte di Assistal è stato espresso "favore certo rispetto al provvedimento in discussione" perché "un testo unico mette ordine rispetto alla normativa stratificata nel tempo" ed è dunque "opportuno". "Come tutti i provvedimenti - è stato aggiunto - abbiamo rivelato alcuni aspetti che devono essere maggiormente chiariti perché possono portare complicanze per operatori e amministratori. Il primo concetto è quello della certezza del diritto".



