Sprint della difesa in Borsa, effetto tensioni in Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente, con il rischio di una vera e propria escalation nell'area spingono i titoli della difesa sulle principali borse europee. Sui va da Leonardo (+2,31% in Piazza Affari) alla norvegese Konsberg (+2,44%), che produce prodotti per la difesa per conto di diversi eserciti, tra cui missili antinave, lanciatori e sistemi di controllo dei missili. In luce anche Thales (+2,12% a Parigi), che fornisce sistemi di ponti di lancio e attrezzature per l'aviazione). Corre a Stoccolma Saab (+2,12%), che produce aerei, missili e veicoli spaziali, e Bae System (+1,88% a Londra), attiva nel comparto aerospaziale, nautico e dei radar.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA