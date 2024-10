Nasce Regionale, treni verdi e hi tech per il gruppo Fs

Nasce "Regionale", il nuovo brand che i passeggeri troveranno sui treni di Trenitalia che diventano verdi e hanno livree completamente rivisitate.

Le novità sono state presentate presso la stazione di Roma Ostiense in occasione della consegna del 500esimo treno di ultima generazione.

"Il nuovo brand Regionale non è solo un nome o il colore del treno, che sarà verde, ma sta a significare anche lo sforzo che Trenitalia insieme alle regioni ha fatto negli anni scorsi e farà ancora nei prossimi anni per ammodernare la flotta", ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi indicando l'obiettivo di sostituire l'80% dei treni vecchi con treni nuovi, più belli, comodi, sostenibili ed ecologici."Abbiamo già superato il 60% quindi penso che sia veramente un momento per iniziare a celebrare", ha aggiunto.

Per festeggiare il nuovo Regionale, che conta oltre 400 milioni di passeggeri all'anno e più di 6.000 corse giornaliere, il 4 e 5 ottobre, si svolgerà il Rebel Revolution Fest, cona musica e spettacolo in collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA