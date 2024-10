Italcredi, amplia offerta e più tutele a clienti

Italcredi, la società specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, unta a breve ad " ampliare la propria offerta al di la della tradizionale cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e a rafforzare "le tutele per i clienti". E' quanto emerso, come sottolinea una nota, dal meeting annuale della società presieduta da Luca Anselmi e diretta da Arnaldo Furlotti. Per il Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, che è intervenuto al meeting,.

'sono tre i pilastri su cui basare l'attività di una società che opera nella cessione del quinto, ma che possono avere un valore universale: legalità, umanità e amicizia". "Nel mix attuale di persone, fisicità e tecnologie - ha sottolineato Patuelli - le prime hanno un valore assoluto, che porta con sé la necessità del massimo di umanità per una clientela, una società, che bussa alla porta per un bisogno, una esigenza personale o della famiglia". Un Dna comune al gruppo La Cassa di Ravenna, come ha sottolineato anche il vicedirettore generale Vicario del gruppo Alessandro Spadoni. Per il direttore generale di Italcredi Arnaldo Furlotti "la Società si proietta nelle nuova normativa europea che prevede una ulteriore massiccia tutela del cliente".





