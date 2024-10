Fincantieri, nuova area spogliatoi, investiti due milioni

Fincantieri ha inaugurato nello stabilimento di Monfalcone (Gorizia) una nuova area con armadietti e spogliatoi per i lavoratori diretti e indiretti del sito, con un investimento di oltre 2 milioni di euro.

L'intervento comprende la realizzazione di 400 nuovi spogliatoi su una superficie di mille metri quadrati.

Di questi, 360 sono destinati al personale indiretto e 40 a quello di Fincantieri. I nuovi armadietti si aggiungono agli altri realizzati in precedenza, per un totale di circa 5.100 posti, di cui 3.500 per i lavoratori indiretti e 1.600 per il personale Fincantieri. La nuova area, nell'ex Albergo Operai, è un "ulteriore passo avanti nell'impegno di Fincantieri per garantire condizioni di lavoro ottimali e migliorare il benessere dei dipendenti del Gruppo e dei suoi partner", spiegano a Fincantieri. La realizzazione dell'area segue la sottoscrizione dell'accordo sindacale con FIM, FIOM e UILM e l'Esecutivo del Coordinamento sindacale nazionale, che include un'attenzione specifica alle condizioni dei lavoratori e alle strutture, come gli spogliatoi, appunto.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio piano di investimenti nei cantieri italiani, che ha superato i 50 milioni di euro negli ultimi cinque anni. A questo si aggiunge il focus sulla sicurezza, "una priorità assoluta per Fincantieri". L'azienda ha introdotto un programma strutturato di interventi nei cantieri italiani per migliorare la sicurezza dei lavoratori, con "investimenti significativi per la riduzione dei rischi e l'adozione di soluzioni all'avanguardia in materia di Health & Safety, tra cui la gestione proattiva degli aspetti ambientali e di sicurezza, in linea con gli standard internazionali di certificazione".



