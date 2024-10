Essilux completa l'acquisizione di Supreme e Heidelberg

Le autorità antitrust competenti hanno autorizzato l'acquisizione da parte di EssilorLuxottica del marchio Supreme da VF Corporation per un corrispettivo di 1,5 miliardi di dollari, soggetto alle usuali procedure di rettifica.

Lo rende noto un comunicato del gigante italo-francese delle lenti e montature per occhiali, dopo l'annuncio dell'operazione di metà luglio.

EssilorLuxottica ha completato anche l'acquisizione di una partecipazione dell'80% di Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni It per l'oftalmologia clinica.



