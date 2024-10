Corradi, 'sui treni regionali niente da invidiare a nessuno'

"Ormai sul trasporto regionale non abbiamo più niente da invidiare a nessuno all'estero. Era così già da tempo sulle Frecce, lo sta diventando anche sui regionali". Lo ha detto amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, alla presentazione del nuovo brand Regionale di Trenitalia 'Generazione in movimento' dove ha detto che "il rebranding è un altro passo importante".

Corradi ha parlato di "un successo strepitoso" sottolineando che "le persone entrano con le biciclette sul treno ed è la vera intermodalità sostenibile".

"Non si è mai visto in così pochi anni che sono investiti 7 miliardi sui treni regionali", ha sottolineato Corradi dicendo che su 1.325 treni della flotta regionale, "1.061 sono treni nuovi, di ultima generazione, che sono entrati e entreranno in funzione" a breve. Gli ultimi 226 saranno consegnati entro il 2027 e anche il 2025 e 2026 "saranno anni intensi". Inoltre "la puntualità è aumentata tantissimo, si può migliorare e ci stiamo lavorando ma non è paragonabile a quella che era qualche anno fa", ha osservato.



