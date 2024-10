Bbva adegua offerta su Sabadell con pagamenti dividendi

Bbva ha modificato la sua offerta di acquisizione di Banco Sabadell SA, includendo una nuova componente in contanti, per compensare il pagamento dei dividendi di entrambi gli istituti di credito.

Bbva propone ora un'azione di nuova emissione per ogni 5,0196 azioni Sabadell, più 0,29 euro in contanti.

Le modifiche "hanno lo scopo di mantenere i termini economici dell'offerta equivalente, a seguito del pagamento dei dividendi" comunicato da entrambi gli istituti, riferisce Bbva



