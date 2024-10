Rendimento Btp ai minimi da due anni, lo spread chiude a 133

Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso invariato a 133 punti base mentre il rendimento dei titoli di Stato italiani è sceso al 3,36%, in calo di quasi 9 punti base, ai minimi da metà agosto 2022. Alla corsa dei bond, non solo italiani, ha contribuito il dato sull'inflazione dell'Eurozona, scesa a settembre all'1,8%, sotto il target del 2% fissato dalla Bce, che rende più plausibile un nuovo taglio dei tassi da parte delle Bce a ottobre. Uno scenario, questo, avvalorato anche dalle parole di Olli Rehn, secondo cui c'è "più terreno" per una nuova sforbiciata ai tassi.



