Orlopp ai dipendenti, strategia Commerz è indipendenza

"La nostra strategia è efficace e offre un valore significativo per tutti gli stakeholder. È costruita sull'indipendenza della banca". E' la promessa ai dipendenti di Commerzbank in un videomessaggio di Bettina Orlopp nel suo primo giorno da ceo.

Commerzbank sta "lavorando instancabilmente" con un team di esperti per rispondere all'italiana UniCredit, che si è assicurata una partecipazione del 21% nella banca tedesca, ricorda la Orlopp aggiungendo, secondo quanto riferisce Bloomberg, di capire che "l'attuale incertezza sia preoccupante per molti di voi".



