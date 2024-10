Colombani,osservatori regionali contro desertificazione bancaria

"Per arginare il fenomeno della desertificazione bancaria e ridurne l'impatto negativo su famiglie e imprese è necessario un confronto permanente, all'interno di Osservatori Regionali sull'attività bancaria, tra i soggetti portatori di interesse, i rappresentanti delle istituzioni politiche e delle autorità competenti". Lo afferma il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani nel corso del convegno "La biodiversità bancaria è linfa per i territori", organizzato da First Cisl Lazio, che si è tenuto oggi a Frosinone. Per il sindacalista "vanno POI istituite classifiche di sostenibilità delle banche correlate alla presenza fisica e/o alla certificata realizzazione di programmi di educazione digitale della clientela. Sarebbe davvero sbagliato, soprattutto in una fase come questa, caratterizzata da alti profitti per le banche e dal chiaro intento di definire un contributo di solidarietà a loro carico, anche solo ipotizzare incentivi fiscali correlati ad aperture di filiali in aree desertificate, magari precedentemente abbandonate".

Per questo il segretario Cisl ritiene "utile ragionare, fermo il gettito complessivo stimato a carico del sistema bancario, e previa valutazione di costituzionalità, su una differenziazione delle imposte a carico di ogni realtà bancaria, o gruppo bancario, in base alla posizione nelle classifiche di sostenibilità, con benefici in termini di minori imposte per le banche che garantiscono maggiore presenza sui territori e/o svolgono certificati programmi di educazione digitale per la clientela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA