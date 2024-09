Siemens punta alle zero emissioni entro il 2030

Siemens punta alla neutralità delle proprie emissioni "entro il 2030 oltre ad avere oltre il 90% del business, che permette ai nostri clienti di ottenere un impatto positivo sulla sostenibilità". Lo afferma il ceo di Siemens in Italia Floriano Masoero, anticipando alcuni dei temi che saranno oggetto dell'evento del 2 ottobre allo Step di Milano, ricolto alle principali aziende del settore energetico in Italia.

"Viviamo in un'epoca di megatrend che evolvono rapidamente, influenzando profondamente il nostro futuro", commenta ancora il ceo. "Il cambiamento climatico - aggiunge - richiede azioni decise su emissioni, risorse e modelli circolari. L'adozione di nuove tecnologie comporta formazione continua per sviluppare e mantenere le competenze necessarie". Secondo Masoero, inoltre, in Italia "la grande opportunità è la transizione 5.0, che trasformerà produzione e consumo energetico attraverso la tecnologia digitale".

L'evento di ottobre sarà focalizzato sui cambiamenti in atto nel mercato della distribuzione di energia in termini di transizione ecologica e vedrà gli interventi del management di Siemens arricchiti dalla partecipazione di numerosi ospiti che forniranno il punto di vista normativo oltre a ricerche di mercato e infine dalla presentazione in anteprima di un progetto pilota avviato in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA