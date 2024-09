Lagarde: 'Si è rafforzata la fiducia sul rientro dell'inflazione al target'

"Guardando al futuro, l'inflazione potrebbe aumentare temporaneamente nel quarto trimestre di quest'anno, poiché i precedenti bruschi cali dei prezzi dell'energia scompariranno dai tassi annuali, ma gli ultimi sviluppi rafforzano la nostra fiducia che l'inflazione tornerà al target in modo tempestivo. Ne terremo conto nella nostra prossima riunione di politica monetaria di ottobre".

Lo dice la presidente della Bce Christine Lagarde, nel suo intervento in audizione al Pe sottolineando che 'le proiezioni dello staff della Bce di settembre prevedono un'inflazione media del 2,5% nel 2024, del 2,2% nel 2025 e dell'1,9% nel 2026'.

'Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, concentrandoci sulle prospettive di inflazione, sulle dinamiche dell'inflazione sottostante e sulla forza della trasmissione della politica monetaria - dice Lagarde - I tassi di riferimento saranno mantenuti sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere il nostro obiettivo. Non ci stiamo impegnando in anticipo su un percorso di tasso particolare".

Tuttavia Il livello "di alcuni indicatori di indagine suggerisce che la ripresa sta affrontando venti contrari. Ci aspettiamo che la ripresa si rafforzi nel tempo, poiché l'aumento dei redditi reali dovrebbe consentire alle famiglie di consumare di più". Così la presidente della Bce Christine Lagarde precisando che 'le ultime proiezioni dello staff della Bce prevedono una crescita dell'economia dello 0,8% nel 2024, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,5% nel 2026'. 'Il mercato del lavoro rimane resiliente, con il tasso di disoccupazione al 6,4% a luglio, sostanzialmente invariato rispetto all'anno scorso - precisa Lagarde - Allo stesso tempo, la crescita dell'occupazione è rallentata a solo lo 0,2% nel secondo trimestre e gli indicatori recenti indicano un'ulteriore decelerazione nei prossimi trimestri. Si prevede che il tasso di disoccupazione rimarrà intorno al suo attuale basso livello".

"Le fusioni bancarie transfrontaliere sono auspicabili". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in audizione al Pe. "Non faccio osservazioni su fusioni specifiche", ha sottolineato.

Lagarde: 'Il mondo cambia e l'Ue sta restando indietro'

"Il mondo sta cambiando rapidamente e l'Europa sta restando indietro". E' l'allarme della presidente della Bce Christine Lagarde in audizione al Pe: "La diagnosi e la soluzione sono chiare: l'Ue deve unirsi e affrontare le sfide strutturali per aumentare la propria competitività". Servirà "far progredire l'unione dei mercati dei capitali" e "saranno necessari anche sforzi significativi per rafforzare la resilienza economica dell'Europa e decarbonizzare l'economia. Ciò richiederà investimenti sostanziali nei prossimi anni, che devono provenire sia da fonti private che pubbliche".

"I progressi in questi settori non solo miglioreranno la capacità dell'Europa di resistere a futuri shock economici, ma aiuteranno anche la Bce a mantenere la stabilità dei prezzi - ha segnalato Lagarde -. Come osservò una volta Jacques Chirac, 'La costruzione dell'Europa è un'arte. È l'arte del possibile'

