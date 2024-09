Confindustria, 'migliorano le attese su produzione industriale'

"A settembre migliorano le attese sulla produzione industriale", rileva il Centro studi di Confindustria: l'indagine rapida sull'attività delle grandi imprese industriali indica che la maggior parte del campione "dichiara di aspettarsi un aumento della produzione industriale: il 36,6% di intervistati si attende un aumento rilevante, mentre il 40,7% un aumento moderato. meno del 10% degli intervistati prevede un calo". E' un "segnale opposto" rispetto ad agosto, quando circa il 60% si aspettava una diminuzione della produzione, date le chiusure estive". Sono anche "in forte miglioramento le aspettative sulla disponibilità di manodopera", con il primo saldo positivo (1,1%) da dicembre 2023.

Invece, "registra un forte calo in agosto (-5,5%)" l'indice dell'andamento dell'economia italiana Rtt costruito dal centro studi di Confindustria, in tempo reale, in base ai dati delle fatture digitali di un campione di imprese clienti di TeamSystem. "Mostra oscillazioni ampie nell'industria e nei servizi, più stabili invece le costruzioni" e "riporta il livello vicino a quello di giugno, dopo il forte incremento registrato a luglio (+4,1%)". Gli economisti di via dell'Astronomia rilevano che "con l'ampia oscillazione di luglio-agosto" l'indice Rtt "suggerisce per il terzo trimestre 2024 una dinamica moderatamente negativa (-1,9% acquisito)".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA