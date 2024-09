Crediti deteriorati salgono in tutta Europa, non in Italia

Crediti deteriorati in crescita in tutta Europa salvo che in Italia. Il portafoglio complessivo dei principali gruppi bancari, secondo il rapporto presentato allo 'Npl Meeting' di Banca Ifis a Cernobbio, è in rialzo del 4,5% a 373 miliardi di euro allo scorso 30 giugno. In particolare crescono gli stock delle banche in Germania, in progresso del 13,57% a 41 miliardi. Lo stesso valore assoluto si registra in Italia, dove però c'è un calo dell'11%. Il portafoglio di sofferenze più elevato si evidenzia in Francia (+7,8% a 121 miliardi), mentre la Spagna vede salire gli Npl dell'1% a 76 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA