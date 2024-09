Borsa: Europa ok con Wall Street dopo l'inflazione, Milano +0,6%

Si confermano in rialzo le Borse europee dopo il buon avvio di Wall Street che beneficia del rallentamento del Pce, il principale indicatore dell'inflazione per la Fed.

Francoforte è la migliore (+1%) grazie agli automobilistici, da Volkswagen (+2,16%) a Mercedes e Bmw (entrambi +2,7%), uno dei settori, come i tecnologici e la moda, potenzialmente premiati da una ripresa del mercato cinesi se avranno l'effetto voluto le misure di Pechino a sostegno dell'economia del gigante asiatico.

A Milano (+0,62%) brilla Moncler (+9,87%) soprattutto per l'ingresso di Lvmh (+2,4%) nella holding di Ruffini. Sul podio anche Stm (+5,25%) e il farmaceutico Diasorin (+3,46%). In luce anche Stellantis (+3,53%) anche per le ipotesi senza conferma di un interesse di Renault (+2,73%) e Cucinelli (+2,95%). Fuori del paniere principale corre anche Aeffe (+15,4%) che ha ceduto i profumi Moschino.

Parigi intanto guadagna lo 0,5%, Londra lo 0,23 per cento.





