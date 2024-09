Borsa: a Milano vola Moncler, in luce Stm e Stellantis

Piazza Affari archivia la settimana con una seduta ancora positiva. L'indice Ftse Mib fa un passo in avanti (+0,92%) sostenuta dalle scommesse su altri tagli importanti dei tassi da parte della Fed e della Bce dopo il rallentamento dell'inflazione in Usa e quella in Francia e Spagna. A brillare, come nelle altre Borse europee, sono ancora i comparti che potranno beneficiare delle misure del governo di Pechino a sostegno dell'economia cinese dalla moda - coi titoli europei del settore che archiviano la miglior settimana dell'ultimo decennio -, agli automobilistici passando per i tecnologici.

A far volare Moncler (+10,91%) è stato soprattutto l'arrivo nell'azionariato di Lvmh. Stm si mette ancora in luce (+5,96%) così come Cucinelli (+3,82%) anche se sul podio sale Stellantis (+3,99%). In fondo al listino scivola Prysmian (-2,55%) e arretrano le banche tra le quali tiene Unicredit (+0,71%) i cui vertici sono stati impegnati nel primo incontro con Commerzbank (+0,76%). Fuori dal paniere principale svetta Aeffe (+13,01%) grazie alla vendita dei profumi Moschino per 98 milioni.



