Ance, molti lavori Pnrr non ancora avviati, fondi a rischio

Sono "molte" le preoccupazioni dell'Ance sullo stato di attuazione degli interventi Pnrr "che segna profondi ritardi". Lo afferma il vicepresidente dell'Ance, Luigi Schiavo, nel suo intervento al convegno dell'associazione "Opere pubbliche oltre il 2026", in corso a Vico Equense.

"Molti appalti sono stati aggiudicati, ma i lavori, in molti casi, non risultano consegnati ed avviati. - sottolinea - Si profila quindi il serio rischio di non riuscire a collaudare le opere entro la scadenza imposta dall'Europa per il 2026, con il risultato di perdere il finanziamento. Tutto ciò è fonte di grandissima preoccupazione per le imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA