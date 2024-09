Aeffe corre in Borsa +9% con cessione profumi Moschino

Aeffe rimbalza in Borsa, in rialzo dell'11% a 0,77 euro per azione in scia all'annuncio della cessione dei profumi Moschino a Euroitalia per 98 milioni di euro.

Euroitalia, ricorda una nota, è uno dei principali player globali nell'ambito della produzione e della distribuzione di fragranze e cosmetica e già collaborava con il brand Moschino dal 1987, con la creazione di fragranze come Moschino by Moschino, must-have degli anni 80, Cheap & Chic by Moschino che richiama la silhouette di Olivia di Braccio di Ferro, Glamourous Fruity Floral dalla boccetta a forma di cuore, Toy 2 con il flacone orsetto, Gold Fresh Couture, lo spray tutto oro, fino all'ultima fragranza Pearl lanciata sul mercato nell'ultimo anno.

"Oltre ad avere un significativo impatto sulla brand awareness del marchio Moschino - spiega una nota - questa operazione garantirà al Gruppo Aeffe un'iniezione di liquidità funzionale alla significativa diminuzione della posizione finanziaria netta del gruppo, un positivo impatto a conto economico e soprattutto un rinnovato sostegno al processo di espansione dei propri marchi".



