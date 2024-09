Borsa: Milano accelera (+1%) con il lusso, bene Unicredit

Accelera Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 34.180 punti e il paniere dei grandi titoli per lo più in territorio positivo. Prosegue la corsa del comparto del lusso spinto dagli stimoli all'economia decisi dalla Banca Popolare della Cina, con Moncler (+4,32%), Cucinelli (+4,35%) e Ferragamo (+6,27%), estranea però al paniere del Ftse Mib.

Acquisti anche su Campari (+2,93%), Ferrari (+2,6%) e Interpump (+2,47%), dipendenti anch'esse dall'andamento dell'economia cinese. Bene Pirelli (+2,17%), più cauta invece Stellantis (+1,44%).

Tra i bancari in luce Unicredit e Bper (+1,89% entrambe), seguite da Popolare Sondrio (+1,39%), Banco Bpm (+1%) e Intesa (+0,79%).

Sotto pressione Saipem (-3,76%), Eni (-2,27%) e Tenaris (-0,8%), penalizzate invece dal calo del greggio (Wti -2,43% a 68,03 dollari al barile) per timori che l'Arabia Saudita sarebbe pronta ad abbandonare l'obiettivo del prezzo a 100 dollari al barile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA