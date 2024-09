Borsa: a Tokyo in apertura indice Nikkei sopra il 2%

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo è balzato di oltre il 2 percento questa mattina, spinto al rialzo dagli acquisti di azioni di società esportatrici che stanno beneficiando di uno yen più debole rispetto al dollaro Usa. In guadagno anche le azioni legate ai semiconduttori per una previsione di utili al rialzo da parte del gigante dei chip statunitense Micron Technology Inc.

Alle 10.30 ora locale, il Nikkei Stock Average 225 era in rialzo di 796,17 punti, o del 2,10 percento, rispetto alla chiusura del giorno precedente. L'indice Topix più ampio era in rialzo di 43,08 punti, o dell'1,63 percento, a 2.693,58.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA