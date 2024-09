Analisi Franchising, trend sottotono del 2023 si allarga al 2024

Il trend sottotono rispetto ai consumi registrato nel 2023, si allarga al 2024, una realtà sulla quale influiscono il contesto generale e anche i cambiamenti ambientali. Emerge da una analisi Nomisma presentata oggi all'apertura del Salone del Franchising, un settore che in Italia è comunque in crescita avendo registrato nel 2023 un giro d'affari + 9,9% rispetto all'anno precedente, sfiorato i 34 mld di Euro e ha raggiunto i 65.806 punti vendita (+4.664).

"I dati ci dicono di un 2024 stagnate, con consumi e vendite più o meno a zero, dopo l'ubriacatura post covid - ha spiegato Mario Resca presidente Confimprese - Poi sono finiti il bonus 110%, il reddito di cittadinanza, qualcuno ha anche esagerato ad aumentare i prezzi e ora la situazione è quella che si potrebbe definire di calma bianca".

Per quanto riguarda le tendenze dei consumatori il 47,1% sono gli user italiani che fanno le loro compere online. E anche dal retail emergono nuove tendenze: entrano in campo metaverso e Ai, si migliorano i percorsi di vendita attraverso ship from store, endless, aisle, creano nuovi approccidel team in-store. Sui vari settori si prevedono crescite nella spesa per cura e benessere della persona (+10%), beauty (+9,3%) e servizi (+4,8%).

Il Franchising potrebbe comunque offrire possibilità anche di lavoro. In un anno gli occupati sono aumentati del 13,8% arrivando ad una cifra complessiva di 287.767 unità. Diventare un franchisor. quindi potrebbe essere un'opportunità, soprattutto considerando la crisi di altri settori che sta creando tanti disoccupati. Un'opportunità, ha sottolineato il presidente Assonfrachising, Alberto Cogliati, che potrebbe interessare soprattutto gli under 51, dopo un'adeguata formazione. E proprio alla formazione, ha detto il vicedirettore geerale di Fiera Milano Roberto Foresti, il Salone dedica grade attenzione. Non mancano così iniziative specifiche come quella di Confimprese, che ha aperto una vera e propria Academy.

Inoltre il franchising si sta dimostrando molto attento alla qualità e al rispetto del personale,: il 63% dei franchisor ha un codice etico e il 22% vorrebbe implementarlo in futuro. Al Salone, ad Allianz Mico fino a sabato 28, sono presenti 130 aziende espostrici dei vari settori merceologici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA