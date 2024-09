Venier, 'in arrivo il Transition Plan di Snam per net zero 2050'

"Fra un paio di settimane presenteremo il nostro Transition Plan". Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier all'edizione 2024 dell'Italian Energy Summit de Il Sole 24 Ore in Borsa Italiana. Si tratta - spiega il manager - del piano che "disegna e traduce la nostra visione in un programma di azioni e di risorse a loro sostegno per conseguire il net zero al 2050".

L'impegno che si assume il gruppo con il piano è di fornire "una rendicontazione puntuale di quel che vogliamo fare, di come lo vogliamo fare e del perché lo vogliamo fare, pronti ad aggiornare il documento per dare conto dei passi in avanti compiuti ma anche per adattarci a un contesto in rapido cambiamento". Venier fa riferimento a "rischi e opportunità che in direzione dell'assetto multi-molecolare da noi perseguito vanno analizzati e valutati con attenzione".



