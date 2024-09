Trenitalia presenta a Innotrans il nuovo Frecciarossa 1000

Più tecnologico e più sostenibile: è il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia, presentato oggi alla fiera mondiale del trasporto ferroviario, Innotrans, a Berlino, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, dall'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e dall'a.d di Hitachi Rail Group Giuseppe Marino. Il nuovo treno inizierà a viaggiare in Italia alla fine del 2025.



Il nuovo Frecciarossa fa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni ETR1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.



Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di circa otto treni l'anno. Il Frecciarossa 1000 raggiunge una velocità massima di 300 km/h (è omologato per raggiungere i 360 km/h) ed "è il primo treno alta velocità al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (EPD) basata su un'attenta Analisi del Ciclo di Vita", è stato spiegato.



