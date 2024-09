La Borsa di Milano ha chiuso in calo con il Ftse Mib in ribasso dello 0,12% a 33.840 punti. Sul listino pesano i titoli del settore auto con Stellantis in calo dell'1,5%, Ferrari dell'1,24% e Pirelli dell'1,2 per cento.

Maglia nera del listino però è Nexi (-3,11%). Si sono mantenute in deciso rialzo invece Prysmian (+2,11%) e Unicredit (+1,64%) con la partita per Commerzbank sempre più calda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA