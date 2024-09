Un francobollo italiano celebra l'Inps

Oggi e' stato emesso un francobollo italiano, valido per la posta ordinaria, dedicato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps.

La vignetta del valore postale riproduce una veduta dall'alto dell'edificio che ospita la sede di Roma della direzione generale dell'Inps, realizzato in più fasi tra il 1938 e il 1967, su un progetto degli architetti Giovanni Muzio, Mario Panicani e Giulio Pediconi. In alto, a sinistra, si incastona il nuovo logo dell'Inps, realizzato in occasione dei 125 anni della fondazione.

Nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo, Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, ricorda che, ''in un'epoca di grandi trasformazioni, l'Inps, con la sua storia lunga 126 anni, continuerà a dimostrarsi all'altezza delle sfide del futuro, avendo nel suo Dna la ricerca dell'innovazione organizzativa, la cura dei diritti e dei bisogni dei cittadini e delle imprese, la valorizzazione del suo personale e il costante miglioramento del valore sociale dei suoi servizi''.



