Pichetto, in manovra modifiche a bonus casa, spinta su green

Sui bonus edilizi, in manovra "dovranno essere privilegiati alcuni tipi di intervento, quelli che ci fanno raggiungere in modo migliore l'efficientamento energetico previsto dalla direttiva case green: pompe di calore, doppi vetri, riscaldamento a pavimento e altro. Su questo si sta vedendo con il ministero dell'Economia, ma la cosa non è ancora definita". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno nella sede di Confindustria a Roma sull'Energy Release.

Secondo Pichetto, sui bonus edilizi in manovra "potrebbe esserci qualche modifica e qualche anticipazione, che poi però deve essere organica con la riforma fiscale. Deve accompagnare i prossimi 25 anni".



