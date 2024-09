Parte ricerca advisor per Poste, nella vendita priorità a retail

Parte ufficialmente il processo di privatizzazione di una nuova quota di Poste italiane, che porterà all'immissione sul mercato di un massimo pari al 15% del gruppo controllato da Mef e Cdp. L'operazione, fanno sapere fonti vicine al dossier, avverrà "in tempi molto brevi".

Il Dipartimento dell'Economia del Mef ha avviato la selezione per gli advisor, tra banche estere e italiane, che dovranno seguire il collocamento.

In fase di vendita verrà data priorità ai risparmiatori e ai dipendenti di Poste, anche con incentivi ad hoc come possibili sconti sulle azioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA