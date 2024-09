Jet Hr, nuovo round porta la raccolta a 16,7 milioni

Jet Hr, la startup fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti, attira nuovi investimenti con un seed round di 12 milioni di euro, che porta così la raccolta complessiva a 16,7 milioni.

Ad agire come lead investor, sottolinea una nota, è la società di Venture Capital internazionale Picus Capital che porta a Jet HR sia capitali che know how e networking.

Gli investitori esistenti, Exor Ventures e Italian Founders Fund (Iff) partecipano al round incrementando la propria quota.

Investono ulteriormente anche Diego Piacentini, già Commissario per l'agenda digitale in Italia; David Clarke, Tony Jamous, fondatore di Oyster HR (unicorno che offre servizi di payroll); e Felix Blossier, fondatore dell'unicorno della contabilità francese Pennylane. "Nomi che completano la nutrita rosa dei più affermati imprenditori del digitale in Italia - entrati direttamente o tramite Iff - e di alcune delle più grandi famiglie industriali come Benetton, Berlusconi e Moratti - entrati con i propri veicoli di investimento - e che si sono raccolti attorno a Jet HR nel round pre-seed" rileva il comunicato.

L'aumento di capitale supporterà la crescita dell'organico, che conta oggi 70 dipendenti, oltre che per lo sviluppo della piattaforma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA