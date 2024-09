Vianini Lavori, Massimo Romano è il nuovo presidente

Il consiglio di amministrazione di Vianini Lavori ha nominato Massimo Romano nuovo presidente della società. "Vanta - indica una nota - un'esperienza ultratrentennale nei settori dell'energia, dell'industria e delle infrastrutture" anche, tra altre esperienze, come amministratore delegato di Sogin per poi fondare Partners4Energy, società di consulenza per investimenti nelle energie rinnovabili.

"Il consiglio di amministrazione ha espresso il più sentito ringraziamento al presidente uscente Mario Delfini per l'impegno e la dedizione che hanno costituito, nei decenni, un contributo indispensabile allo sviluppo ed al consolidamento della società".



