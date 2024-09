Il prezzo del gas naturale europeo ha aperto la settimana in crescita per i rischi sul lato delle forniture, essenzialmente geopolitici - il fronte libanese di Israele e la guerra fra Ucraina e Russia - sul lato della domanda per le temperature previste in discesa all'inizio di ottobre in alcuni Paesi del Vecchio Continente. Ad Amsterdam il contratto future Ttf è così salito del 5,1% a 36,2 euro al megawattora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA