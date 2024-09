Cipollone, 'sull'euro digitale siamo a metà fase preparatoria'

"Abbiamo avviato la fase di indagine nel 2021 e ora siamo a metà della fase di preparazione" dell'euro digitale, "a cui manca circa un anno. Uno dei nostri principali obiettivi in ;;questa fase è sviluppare una metodologia per determinare la quantità massima di euro digitali che una persona può detenere in qualsiasi momento". Lo ha detto il componente del board della Bce, Piero Cipollone, parlando davanti alla commissione Economica del Parlamento europeo.

"I massimali detenibili sono importanti per garantire la stabilità finanziaria ed evitare trasferimenti su vasta scala dai depositi bancari all'euro digitale, soprattutto durante le crisi", ha sottolineato Cipollone, precisando che "entro la fine del 2025 il Consiglio direttivo della Bce deciderà se passare alla fase successiva del progetto", ma "non prenderà alcuna decisione in merito all'emissione dell'euro digitale prima che l'atto legislativo sia stato adottato".

"Abbiamo bisogno di un sistema di pagamento digitale forte", ha spiegato ancora il componente del board della Bce, tornando a ricordare i vantaggi dell'euro digitale per il rafforzamento della "sovranità e resilienza finanziaria" dell'Europa.



