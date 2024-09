Borsa: Asia in rialzo e futures sull'Europa positivi

Le Borse iniziano la settimana con una nota positiva, la Cina taglia uno dei suoi tassi di riferimento e gli operatori scommettono su un ulteriore allentamento delle politiche monetarie per sostenere l'economia globale. In Giappone tutto è fermo per la festa dell'Equinozio, intanto Shanghai (+0,44%) e Shenzhen (+0,21%) salgono e così Hong Kong (+0,24%).

I futures su Europa e Usa sono in rialzo in attesa della pubblicazione degli indici pmi preliminari di settembre delle principali economie. "Ci aspettiamo indicazioni sul settore servizi che continua a rimanere in espansione a differenza del manifatturiero in profonda contrazione" spiegano gli analisti di Banco Mps.



