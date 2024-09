Ex Ilva: Urso, evitato il collasso, in 6 mesi piena funzionalità

"Abbiamo preso in mano il destino di quello che è il più grande polo siderurgico italiano a fine febbraio, quando vi erano appena materie prime di approvvigionamento per 4 giorni: se non l'avessimo fatto dopo pochi giorni sarebbe stato chiuso anche l'ultimo altoforno per mancanza di materie prime e ciò avrebbe portato al collasso". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando dell'ex Ilva a margine di un incontro con gli imprenditori a Catania.

"In appena 6 mesi i commissari sotto le nostre indicazioni sono riusciti a risistemare la piena funzionalità di quell'altoforno e a programmare l'apertura di un secondo altoforno nell'ottobre di quest'anno e di un terzo prima nella parte prossimo anno", ha detto Urso. "Nel contempo in questi 6 mesi abbiamo creato le condizioni, anche con il prestito ponte dell'Ue, per una gara internazionale, di cui si è chiusa questa notte la fase preliminare", ha detto Urso.



