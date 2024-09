Sangalli, economia sana, ma c'è incertezza e consumi deboli

"Occupazione in crescita e inflazione sotto controllo ci dicono che la nostra economia è in buona salute. Ma preoccupano il clima di incertezza e la debolezza dei consumi".

Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli commentando la Congiuntura dell'Ufficio Studi della Confederazione presentata oggi. "Con la nuova legge di bilancio occorre confermare il taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle aliquote Irpef e ridurre progressivamente, e in modo strutturale, il carico fiscale su famiglie e imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA