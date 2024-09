Borsa: l'Europa debole, effetto Mercedes sugli automobilistici

Sono deboli le Borse europee dopo l'entusiasmo con il quale avevano accolto la decisione della Fed di tagliare i tassi dello 0,5%. Soffre soprattutto Francoforte (-0,84%) dove il nuovo taglio delle stime per l'anno da parte di un marchio tedesco, Mercedes Benz (-6,4%), pesa anche su Porsche (-4,9%), Volkswagen (-2,83%) e Bmw (-2,97%) .

Non va meglio a Volvo Car (-3,7%) a Stoccolma mentre a Parigi (-0,38%) Renault cede il 2,2% e Stellantis il 2,7%. Quest'ultima a Milano (-0,6%) perde il 2,9% in un listino dove la peggiore è Iveco (-4%).

Londra intanto perde lo 0,53% mentre la sterlina si è rafforzata grazie anche al dato sulle vendite retail ad agosto migliore delle stime.



