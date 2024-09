Banca del Giappone lascia tassi di interesse invariati

La Banca centrale del Giappone (BoJ) lascia i tassi di interesse invariati, come da attese, e valuta positivamente l'attuale tendenza di "una ripresa moderata dei consumi", lasciando intendere che un'ulteriore normalizzazione della politica monetaria ultra espansiva avverrà comunque nei mesi a venire. Al termine della riunione di due giorni, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, ha mantenuto i tassi di interesse di riferimento a breve allo 0,25%, dopo il rialzo deciso in luglio, quando il costo del denaro è salito allo 0,25%, da una fascia compresa tra lo zero e lo 0,1%.





