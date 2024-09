++ Presidenza Ue, su auto adattare target clima al mercato ++

"Le politiche energetiche e climatiche non devo mettere in pericolo l'indipendenza dell'industria automobilistica", non vanno messi "in pericolo i profitti dell'industria" dell'auto. "Gli obiettivi climatici devono essere aggiustati al mercato e se c'è bisogno vanno cambiati, non è troppo tardi. Dobbiamo forzare l'industria ad essere, moderna, ma non dobbiamo ucciderne la competitività". Lo ha detto il ministro dei trasporti ungherese János Lázár, alla presidenza di turno Ue, nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale dei ministri dei trasporti.



