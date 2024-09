Orsini, 'solidarietà a abitanti e imprese della Romagna'

"Esprimo la mia solidarietà a tutti gli abitanti e a tutte le imprese della Romagna, per il disastro che li sta nuovamente colpendo in queste ore", scrive su Instagram, Facebook e Linkedin il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

"Ieri", dall'assemblea annuale dell'associazione degli industriali - prosegue -, "abbiamo ribadito che serve subito occuparsi delle infrastrutture, anche regionali, necessarie per contenere il livello delle acque dei fiumi con adeguate casse di espansione. Sappiamo tutti come gli interventi di messa in sicurezza idraulica siano fondamentali visto che i fenomeni atmosferici, una volta considerati straordinari, stanno diventando frequenti e sistematici".



