Mfe prende il volo in Borsa dopo i conti, +8%

Mfe accelera in Borsa dopo i conti semestrali: sia le azioni A sia le B (che danno diritto a 10 voti ciascuna) guadagnano oltre l'8%, con un massimo per le seconde fino a 4,37 euro.

Mentre la Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso Fininvest e annullato la decisione della Bce contro la partecipazione qualificata detenuta dalla finanziaria in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%, gli operatori guardano anche a dati semestrali di Mfe-Mediaset tutti sopra le stime della vigilia degli analisti.

"Per l'intero 2024 prevediamo una generazione di cassa tra i 300 e i 350 milioni", afferma Marco Giordani, direttore finanziario del gruppo televisivo, spiegando che si tratta del "cash flow reale" del gruppo. "Confermiamo tutte le stime per fine anno", anche se per risultati più certi "bisognerà comunque aspettare soprattutto il quarto trimestre", quello più importante per la raccolta pubblicitaria, aggiunge Giordani rispondendo nella conference call sui risultati del primo semestre dell'anno.

Sulla raccolta pubblicitaria Matteo Cardani, managing director di Publitalia, conferma le stime per ora già pubblicate per l'intero anno, con un "trend in questi mesi che rispetta quanto ci aspettavamo sia in Italia sia in Spagna: la visibilità del mercato è molto bassa, ma noi stiamo facendo bene", conclude Cardani.



