Campari rimbalza in Borsa dopo lo scivolone della vigilia, segnato dall'addio dell' ad Matteo Fantacchiotti. Il titolo in apertura fatica a fare prezzo e poi entra agli scambi in rialzo del 6% a 7,38 euro. In tarda serata Lagfin, il primo azionista con il 51,4%, ha annunciato che investirà ulteriori 100 milioni di euro per acquistare azioni "ritenendo che l'attuale prezzo di mercato dell'azione ordinaria Campari non rifletta accuratamente il valore reale".



