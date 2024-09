Axel Springer si fa in due, Kkr acquista i siti di annunci

L'editore tedesco Axel Springer si fa in due: gli azionisti Friede Springer e Mathias Döpfner hanno deciso per lo spinoff e le attività di annunci saranno acquistate da Kkr e Cpp Investment. L'accordo definitivo è atteso nei prossimi mesi, si legge in una nota e la transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025, a condizione che vengano ottenute tutte le approvazioni normative necessarie.

La nuova struttura prevista prevede che Bild, Business Insider, Politico, Welt, idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn Media, Emarketer e la joint venture Ringier Axel Springer Poland rimangano all'interno di Axel Springer. Friede Springer e Mathias Döpfner deterranno insieme quasi il 98% della società.

La piattaforma per il lavoro Stepstone Group, quella di annunci immobiliari Aviv Group, finanzen.net e Awin saranno gestite come joint venture separate con Kkr e Cpp Investments come azionisti di maggioranza, Axel Springer come co-azionista di minoranza e con una partecipazione economica dei nipoti di Axel Springer.



