"Smentisco qualsiasi ipotesi di svendita per quello che riguarda le ferrovie, ribadisco che non sono giunte proposte sul mio tavolo, e se arriveranno le prenderò in esame ma il controllo era e rimarrà pubblico". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, sulle ipotesi di privatizzazione del gruppo Fs.



