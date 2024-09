Pichetto, entro fine anno le nuove regole per il nucleare

"Condividiamo la preoccupazione di Orsini sui tempi per avviare il nucleare in Italia, ma il ministero dell'Ambiente si è già mosso per tempo. Abbiamo istituito la piattaforma per il nucleare, e con il professor Guzzetta stiamo preparando il quadro giuridico per ritornare ad usare questa tecnologia. Entro la fine dell'anno contiamo di avviare l'iter legislativo per le nuove regole". Lo ha detto all'ANSA il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in risposta al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha dichiarato che sul nucleare "non possiamo perdere altro tempo".



