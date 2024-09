Nielsen, in luglio mercato pubblicitario cresciuto del 10,5%

In luglio gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 10,5%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi sette mesi a un aumento del 6,2%. Lo affermano i dati Nielsen: se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over the top, l'andamento nei primi sette mesi del 2024 si attesta su una crescita del 7,7%.

"L'aumento di luglio è stato trainato principalmente dalla Tv che cresce nuovamente a doppia cifra (+29,1%) grazie al ricco bouquet estivo dedicato agli eventi sportivi", commenta Luca Bordin, Country leader Italia di Nielsen, secondo il quale "se consideriamo l'andamento dei primi sette mesi e i recenti sviluppi macroeconomici favorevoli, come l'ulteriore riduzione dei tassi di interesse da parte della Bce, si può ragionevolmente prevedere che il 2024 possa chiudersi con un risultato più positivo del previsto per il mercato pubblicitario italiano".

A parte il balzo della televisione, la raccolta dei quotidiani è in calo: -12,5% a luglio 2024 e -7,8% nei prime 7 mesi. Periodici +9,6% a luglio, -1,3% nei primi 7 mesi. La radio è in crescita del 6,8% nel mese di luglio e del 9,9% nei primi sette mesi.



